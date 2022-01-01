Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 80 C

Преимущества

Широкий диапазон регулирования подогрева

Внутренний бак из стали с антикоррозийным покрытием CoPro

Нетоксичная высокоэффективная теплоизоляция

Режим защиты от замерзания

Режим ускоренного нагрева воды

Подключается к водопроводу вместе с группой безопасности

Два ECO-режима (40°C-60°C)

Медный ТЭН

Универсальное подключение к сети

Магниевый анод

Индикатор износа магниевого анода

Режим экономии электроэнергии

Накопительный электрический водонагреватель AEG DEM 80 C – отличное решение проблемы горячего водоснабжения. Представленная модель имеет вместительный резервуар на 80 литров, благодаря чему может быть использован не только в качестве резервного, но и в качестве основного источника горячей воды. Прибор имеет широкий диапазон температур нагрева, регулировка которых осуществляется при помощи специального термореле.