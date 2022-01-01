Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 80 C
Арт. X39322909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Накопительный электрический водонагреватель AEG DEM 80 C – отличное решение проблемы горячего водоснабжения. Представленная модель имеет вместительный резервуар на 80 литров, благодаря чему может быть использован не только в качестве резервного, но и в качестве основного источника горячей воды. Прибор имеет широкий диапазон температур нагрева, регулировка которых осуществляется при помощи специального термореле.
Преимущества
- Широкий диапазон регулирования подогрева
- Внутренний бак из стали с антикоррозийным покрытием CoPro
- Нетоксичная высокоэффективная теплоизоляция
- Режим защиты от замерзания
- Режим ускоренного нагрева воды
- Подключается к водопроводу вместе с группой безопасности
- Два ECO-режима (40°C-60°C)
- Медный ТЭН
- Универсальное подключение к сети
- Магниевый анод
- Индикатор износа магниевого анода
- Режим экономии электроэнергии