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Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 80 C
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 80 C
    Арт. X39322909
    Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 80 C

      Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 80 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X39322909

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Накопительный электрический водонагреватель AEG DEM 80 C – отличное решение проблемы горячего водоснабжения. Представленная модель имеет вместительный резервуар на 80 литров, благодаря чему может быть использован не только в качестве резервного, но и в качестве основного источника горячей воды. Прибор имеет широкий диапазон температур нагрева, регулировка которых осуществляется при помощи специального термореле.

        Преимущества

        • Широкий диапазон регулирования подогрева
        • Внутренний бак из стали с антикоррозийным покрытием CoPro
        • Нетоксичная высокоэффективная теплоизоляция
        • Режим защиты от замерзания
        • Режим ускоренного нагрева воды
        • Подключается к водопроводу вместе с группой безопасности
        • Два ECO-режима (40°C-60°C)
        • Медный ТЭН
        • Универсальное подключение к сети
        • Магниевый анод
        • Индикатор износа магниевого анода
        • Режим экономии электроэнергии