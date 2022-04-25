Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603280, 200x200 мм)
5.0
2
160 ₽
Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603280, 200x200 мм)
    Арт. X699145427
    5.0
    2
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603280, 200x200 мм)

      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1080603280, 200x200 мм)

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145427
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр врезки, мм
      		200
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Врезка в круглый воздуховод производства ПК Титан дает возможность соединить участок воздуховода одного диаметра с участком другого диаметра. Они имеют сложную форму, повторяющую очертания большего по диаметру сегмента. Врезка в воздуховод круглая удобна в применении тем, что позволяет присоединить одну систему воздуховодов к другой уже тогда, когда воздушные каналы смонтированы в помещении. Этим она отличается от тройника, выполняющего схожие функции. Монтаж круглой врезки в воздуховод: Для монтажа врезки необходимо предварительно сделать отверстие в воздушном канале. После этого врезка прикрепляется к воздуховоду рор-заклепками. Уплотнителем в данном случае служит специальный силиконовый герметик, который необходимо предварительно нанести между врезкой и воздуховодом.

        Преимущества

        • Высокое качество материала
        • Надежность, подтвержденная на практике
        • Герметичность
        • Удобство монтажа