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Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)
4.5
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)
    Арт. Ю00000030289
    4.5
    2
    Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)
    Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)
      Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)
      Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)

      Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000030289
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WWQ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		3.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый тепловентилятор WWQ GH-50 - это прочный отопительный прибор, с помощью которого можно просушивать и обогревать большие помещения, например, склады, ангары и строительные площадки. Пушка работает на пропане или пропан/бутане. Прибор оснащен пьезоподжигом. Встроенный термостат защиты позволяет обезопасить оборудование от перегрева.

        Преимущества 

        • В качестве топлива в данном приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан
        • Тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров
        • Объем отапливаемого помещения - до 1000 м3
        • Прибор имеет пьезоподжиг
        • Термопара прекратит подачу газа при затухании пламени
        • Прибор WWQ GH-50 оснащен защитной сеткой на сопле прибора
        • Защитный термостат от перегрева
        • Комплектуется редуктором давления
        • Удобная ручка для транспортировки
        • Шланг увеличенной длины с присоединительными штуцерами для подключения к газовому баллону
        • Требует напряжения в сети 220В/50Гц
        • Резьба присоединительного патрубка: G 1/4″
        • Длина присоединительного штуцера: 15 мм
        • Длина газового шланга: 2 м
        • Длина кабеля: 1,2 м