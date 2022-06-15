Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)
Арт. Ю00000030289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|3.8
- Газовый тепловентилятор WWQ GH-50 - это прочный отопительный прибор, с помощью которого можно просушивать и обогревать большие помещения, например, склады, ангары и строительные площадки. Пушка работает на пропане или пропан/бутане. Прибор оснащен пьезоподжигом. Встроенный термостат защиты позволяет обезопасить оборудование от перегрева.
Преимущества
- В качестве топлива в данном приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан
- Тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров
- Объем отапливаемого помещения - до 1000 м3
- Прибор имеет пьезоподжиг
- Термопара прекратит подачу газа при затухании пламени
- Прибор WWQ GH-50 оснащен защитной сеткой на сопле прибора
- Защитный термостат от перегрева
- Комплектуется редуктором давления
- Удобная ручка для транспортировки
- Шланг увеличенной длины с присоединительными штуцерами для подключения к газовому баллону
- Требует напряжения в сети 220В/50Гц
- Резьба присоединительного патрубка: G 1/4″
- Длина присоединительного штуцера: 15 мм
- Длина газового шланга: 2 м
- Длина кабеля: 1,2 м