Газовая тепловая пушка WWQ GH-50 (50 кВт)

Преимущества

В качестве топлива в данном приборе используется газ пропан или газовая смесь пропан/бутан

Тепловентилятор предназначен для обогрева и просушивания строящихся объектов, складских помещений, ангаров

Объем отапливаемого помещения - до 1000 м3

Прибор имеет пьезоподжиг

Термопара прекратит подачу газа при затухании пламени

Прибор WWQ GH-50 оснащен защитной сеткой на сопле прибора

Защитный термостат от перегрева

Комплектуется редуктором давления

Удобная ручка для транспортировки

Шланг увеличенной длины с присоединительными штуцерами для подключения к газовому баллону

Требует напряжения в сети 220В/50Гц

Резьба присоединительного патрубка: G 1/4″

Длина присоединительного штуцера: 15 мм

Длина газового шланга: 2 м

Длина кабеля: 1,2 м

Газовый тепловентилятор WWQ GH-50 - это прочный отопительный прибор, с помощью которого можно просушивать и обогревать большие помещения, например, склады, ангары и строительные площадки. Пушка работает на пропане или пропан/бутане. Прибор оснащен пьезоподжигом. Встроенный термостат защиты позволяет обезопасить оборудование от перегрева.