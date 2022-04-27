Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра

Жидкость для биотуалета Thetford Aqua Rinse 1,5 л PLUS необходима для образования раствора в смывном бачке. Перед тем как бачок наполнится, необходимо влить жидкость из расчета 100 мл на 15 л воды. Благодаря использованию данного средства воздух в помещении наполняется ненавязчивым ароматом лаванды, а защитная пленка, которую образует получившийся раствор, защищает стенки унитаза от темного налета. Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.