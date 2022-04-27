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Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
5.0
2
1 500 ₽
1 880 ₽
Жидкости для биотуалетов
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
    Арт. X16916306
    5.0
    2
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра

      Жидкость для биотуалета Thetford АкваРинз 1.5 литра

      • -380 ₽
      1 500 ₽
      1 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16916306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thetford
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип
      		жидкость для биотуалета
      Объем, л
      		1.5
      Все характеристики
      • -380 ₽
      1 500 ₽
      1 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Жидкость для биотуалета Thetford Aqua Rinse 1,5 л PLUS необходима для образования раствора в смывном бачке. Перед тем как бачок наполнится, необходимо влить жидкость из расчета 100 мл на 15 л воды. Благодаря использованию данного средства воздух в помещении наполняется ненавязчивым ароматом лаванды, а защитная пленка, которую образует получившийся раствор, защищает стенки унитаза от темного налета. Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.