Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра

Жидкость Thetford Aqua Kem Blue 2 л предназначена для биотуалетов Тетфорд. Нижняя часть биотуалета представляет собой приемник отходов, куда заливается дезодорирующая жидкость. Благодаря применению специального раствора, происходит расщепление твердых отходов, а также используемой туалетной бумаги.

Преимуществом данного средства является надежное избавление от неприятных запахов и газов, скапливающихся в съемной части биотуалета. Отработанный раствор легко удаляется из принимающего резервуара. Достаточно просто снять нижний уровень конструкции, повернуть патрубок вверх и слить жидкость в место утилизации.

Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.

Емкость 2 литра. Перед использованием жидкость разводят водой: на 120 грамм жидкости для биотуалетов на 21 литр воды. Жидкость Blue сильнее, чем Green по химическому составу, ее лучше выливать за пределы участка.