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Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
5.0
2
1 880 ₽
2 350 ₽
Жидкости для биотуалетов
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
    Арт. X16916307
    5.0
    2
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра

      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемБлю 2 литра

      • -470 ₽
      1 880 ₽
      2 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16916307
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thetford
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип
      		жидкость для биотуалета
      Объем, л
      		2
      Все характеристики
      • -470 ₽
      1 880 ₽
      2 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Жидкость Thetford Aqua Kem Blue 2 л предназначена для биотуалетов Тетфорд. Нижняя часть биотуалета представляет собой приемник отходов, куда заливается дезодорирующая жидкость. Благодаря применению специального раствора, происходит расщепление твердых отходов, а также используемой туалетной бумаги.
        Преимуществом данного средства является надежное избавление от неприятных запахов и газов, скапливающихся в съемной части биотуалета. Отработанный раствор легко удаляется из принимающего резервуара. Достаточно просто снять нижний уровень конструкции, повернуть патрубок вверх и слить жидкость в место утилизации.
         Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.

        Емкость 2 литра. Перед использованием жидкость разводят водой: на 120 грамм жидкости для биотуалетов на 21 литр воды. Жидкость Blue сильнее, чем Green по химическому составу, ее лучше выливать за пределы участка.