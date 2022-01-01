Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер

Преимущества

Адаптер выполнен из высококачественного пластика

Идеально подходит для ежедневного использования

Обеспечивает надежность и снижает расходы на питание различных устройств

Адаптер Зубр 59278-4D с АА на D (4 шт) для Ni-Mh аккумуляторов - это переходник, который позволяет использовать стандартные батарейки (тип АА) и никель-металлогидридные аккумуляторы вместо элементов питания типа D.