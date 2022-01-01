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Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер
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Элементы питания
    Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер
    Арт. Ю00000008426
    Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер
    Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер
      Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер
      Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер

      Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000008426

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AA
      Количество в упаковке, шт
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер Зубр 59278-4D с АА на D (4 шт) для Ni-Mh аккумуляторов - это переходник, который позволяет использовать стандартные батарейки (тип АА) и никель-металлогидридные аккумуляторы вместо элементов питания типа D.

        Преимущества

        • Адаптер выполнен из высококачественного пластика
        • Идеально подходит для ежедневного использования
        • Обеспечивает надежность и снижает расходы на питание различных устройств