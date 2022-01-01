Адаптер Зубр 59278-4D для Ni-Mh аккумуляторов АА, "D" из "АА", 4шт, блистер
Арт. Ю00000008426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AA
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Количество в упаковке, шт
|4
- Адаптер Зубр 59278-4D с АА на D (4 шт) для Ni-Mh аккумуляторов - это переходник, который позволяет использовать стандартные батарейки (тип АА) и никель-металлогидридные аккумуляторы вместо элементов питания типа D.
Преимущества
- Адаптер выполнен из высококачественного пластика
- Идеально подходит для ежедневного использования
- Обеспечивает надежность и снижает расходы на питание различных устройств