Мастер-флэш Аквапул, 180-280 мм
Арт. X1691200249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Макс. диаметр, мм
|280
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Макс. угол наклона, град
|45
- Кровельная проходка для дымохода Мастер-флэш это прекрасное решение для установки на крышу. При установке дымохода из стали или алюминия важно помнить, что это не только современно, но и очень практично. К такому дымоходу нужен хороший узел прохода. Таким и является манжета кровельная Мастер Флэш. Она герметична, вынослива и легка в монтировании. Для такого узла не страшны ни длительное влияние солнечного света, ни сильные ветра. Идеально подходит для климата с непредсказуемыми или переменчивыми погодными условиями. Кровельную проходку Мастер Флэш купить стоит также потому, что она без лишних усилий принимает форму покрытия крыши из-за свойств материала, из которого она изготовлена. Он достаточно легкоплавкий, но в то же время прочный. Выдерживает перепады температур и сохраняет свою форму даже в морозную погоду.
Преимущества кровельной проходки Мастер Флеш
- Невероятно стойкая
- Просто устанавливается
- Пластичная
- Легкая
- Запоминает свою форму после монтажа
Комплектация
- Кровельная проходка
- Упаковка