Мастер-флэш Аквапул, 180-280 мм

Кровельная проходка для дымохода Мастер-флэш это прекрасное решение для установки на крышу. При установке дымохода из стали или алюминия важно помнить, что это не только современно, но и очень практично. К такому дымоходу нужен хороший узел прохода. Таким и является манжета кровельная Мастер Флэш. Она герметична, вынослива и легка в монтировании. Для такого узла не страшны ни длительное влияние солнечного света, ни сильные ветра. Идеально подходит для климата с непредсказуемыми или переменчивыми погодными условиями. Кровельную проходку Мастер Флэш купить стоит также потому, что она без лишних усилий принимает форму покрытия крыши из-за свойств материала, из которого она изготовлена. Он достаточно легкоплавкий, но в то же время прочный. Выдерживает перепады температур и сохраняет свою форму даже в морозную погоду.

Преимущества кровельной проходки Мастер Флеш

Невероятно стойкая

Просто устанавливается

Пластичная

Легкая

Запоминает свою форму после монтажа

Комплектация