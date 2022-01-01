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Мастер-флэш Аквапул, 180-280 мм
2 250 ₽
Мастер-флэш
    Мастер-флэш Аквапул, 180-280 мм
    Арт. X1691200249
    Мастер-флэш Аквапул, 180-280 мм

      Мастер-флэш Аквапул, 180-280 мм

      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1691200249

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. диаметр, мм
      		280
      Макс. угол наклона, град
      		45
      Все характеристики
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кровельная проходка для дымохода Мастер-флэш это прекрасное решение для установки на крышу. При установке дымохода из стали или алюминия важно помнить, что это не только современно, но и очень практично. К такому дымоходу нужен хороший узел прохода. Таким и является манжета кровельная Мастер Флэш. Она герметична, вынослива и легка в монтировании. Для такого узла не страшны ни длительное влияние солнечного света, ни сильные ветра. Идеально подходит для климата с непредсказуемыми или переменчивыми погодными условиями. Кровельную проходку Мастер Флэш купить стоит также потому, что она без лишних усилий принимает форму покрытия крыши из-за свойств материала, из которого она изготовлена. Он достаточно легкоплавкий, но в то же время прочный. Выдерживает перепады температур и сохраняет свою форму даже в морозную погоду.

        Преимущества кровельной проходки Мастер Флеш

        • Невероятно стойкая
        • Просто устанавливается
        • Пластичная
        • Легкая
        • Запоминает свою форму после монтажа

        Комплектация

        • Кровельная проходка
        • Упаковка