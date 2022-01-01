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Гибкая подводка ALT-G Base Гигант 3/4" вн/вн 800мм 023011308
360 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка ALT-G Base Гигант 3/4" вн/вн 800мм 023011308
    Арт. О00000014506
    Гибкая подводка ALT-G Base Гигант 3/4" вн/вн 800мм 023011308

      Гибкая подводка ALT-G Base Гигант 3/4" вн/вн 800мм 023011308

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014506

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка ALT-G BASE ГИГАНТ 3/4" идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным.

        Преимущества

        • Гибкая подводка для смесителей с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена
        • Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
        • Ниппель, гайка и штуцер Altstream BASE выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали