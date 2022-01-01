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Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8
    Арт. О00000030447
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030447

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM OPTIMA 3700564 устанавливается вертикально на стену в квартирах, офисах, в частных домах или на дачах. Стальной бак объемом 40 литров имеет титановое покрытие. Тонкий и стильный корпус изготовлен из металла. На лицевой панели расположен термометр для отображения температур и внешний регулятор температуры. Теплоизоляция водонагревателя выполнена из пенополиуретана.

        Преимущества

        • Форма корпуса - цилиндрический узкий
        • Материал корпуса Ariston BLU1 R ABS V SLIM OPTIMA 3700564 - металл
        • Цвет корпуса - белый
        • На лицевой панели расположен механический регулятор температуры нагрева
        • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
        • Минимальное давление воды - 0,2 бар
        • Длина электрического кабеля - 1 метр
        • Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях
        • Предохранительный клапан выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
        • Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм
        • Устройство защитного отключения (УЗО)
        • Тонкий и стильный агрегат
        • Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии
        • Термостат контролирует температуру нагрева воды внутри водонагревателя
        • Вертикальный монтаж