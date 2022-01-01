Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8

Преимущества

Форма корпуса - цилиндрический узкий

Материал корпуса Ariston BLU1 R ABS V SLIM OPTIMA 3700564 - металл

Цвет корпуса - белый

На лицевой панели расположен механический регулятор температуры нагрева

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе

Минимальное давление воды - 0,2 бар

Длина электрического кабеля - 1 метр

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях

Предохранительный клапан выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления

Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм

Устройство защитного отключения (УЗО)

Тонкий и стильный агрегат

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии

Термостат контролирует температуру нагрева воды внутри водонагревателя

Вертикальный монтаж

Накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM OPTIMA 3700564 устанавливается вертикально на стену в квартирах, офисах, в частных домах или на дачах. Стальной бак объемом 40 литров имеет титановое покрытие. Тонкий и стильный корпус изготовлен из металла. На лицевой панели расположен термометр для отображения температур и внешний регулятор температуры. Теплоизоляция водонагревателя выполнена из пенополиуретана.