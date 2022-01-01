Электрический накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM 1,8
Арт. О00000030447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Накопительный водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 40 V SLIM OPTIMA 3700564 устанавливается вертикально на стену в квартирах, офисах, в частных домах или на дачах. Стальной бак объемом 40 литров имеет титановое покрытие. Тонкий и стильный корпус изготовлен из металла. На лицевой панели расположен термометр для отображения температур и внешний регулятор температуры. Теплоизоляция водонагревателя выполнена из пенополиуретана.
Преимущества
- Форма корпуса - цилиндрический узкий
- Материал корпуса Ariston BLU1 R ABS V SLIM OPTIMA 3700564 - металл
- Цвет корпуса - белый
- На лицевой панели расположен механический регулятор температуры нагрева
- Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
- Минимальное давление воды - 0,2 бар
- Длина электрического кабеля - 1 метр
- Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях
- Предохранительный клапан выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
- Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Тонкий и стильный агрегат
- Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии
- Термостат контролирует температуру нагрева воды внутри водонагревателя
- Вертикальный монтаж