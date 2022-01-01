Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф50 мм TS410/420/440 4238 020 1205 представляет собой запчасть, которая предназначена с целью установки на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Комплектующие от компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят у вас не будет поводов беспокоиться за эффективность: Цилиндры производства компании STIHL отличаются высоким качеством.