Держатель бумаги туалетной FRAP F1703-1

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Бумагодержатель с дезодорантом Frap F1703-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.