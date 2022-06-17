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Держатель туалетной бумаги FRAP F1503-2
5.0
2
Найти аналог
Держатели для туалетной бумаги
    Держатель туалетной бумаги FRAP F1503-2
    Арт. X1691450212
    5.0
    2
    Держатель туалетной бумаги FRAP F1503-2

      Держатель туалетной бумаги FRAP F1503-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		держатель для туалетной бумаги
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель для бумажных полотенец Frap F1503-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Длина аксессуара 300 мм