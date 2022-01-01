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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
13 890 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Арт. О00000027731
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Guard

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13 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000027731

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватели новой серии Guard представленыв широком ассортиментном ряду, среди них вы точно найдете идеальный вариант для своего дома. Объем бака рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе). Приборы оснащены системой защиты от коррозии Protect tank: внутренний бак водонагревателя с высокопрочным эмалевым покрытием Elastic Cobalt Defence и магниевый анод увеличенной массы продлят срок службы вашего прибора. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана толщиной в 20 мм надолго сохраняет необходимую температуру воды. Важное преимущество серии Guard ‒ уникальная система сухих ТЭНов «X-Heat: нагревательные элементы не контактируют с водой, что исключает риск образования накипи и быстрого износа.

    Преимущества

    • Система сухих ТЭНов
    • Многоуровневая система защиты
    • Технология CFC-Free: забота о вашем комфорте и бюджете
    • Система защиты от коррозии Protect tank