Электрический нагреватель Sial Red Planet 90T PV
Арт. 704239182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Термостат
|Нет
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Мобильность
|переносной
- Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор. Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей. Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте
Преимущества
- Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор
- Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей
- Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте