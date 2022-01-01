Электрический нагреватель Sial Red Planet 90T PV

Преимущества

Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор

Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей

Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте

Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор. Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей. Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте