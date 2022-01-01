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Электрический нагреватель Sial Red Planet 90T PV
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрический нагреватель Sial Red Planet 90T PV
    Арт. 704239182
    Электрический нагреватель Sial Red Planet 90T PV

      Электрический нагреватель Sial Red Planet 90T PV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239182

      Характеристики

      Производитель
      		Sial
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Термостат
      		Нет
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор. Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей. Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте

        Преимущества

        • Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор
        • Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей
        • Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте