Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 3323 U-PV1

Преимущества

Защита нагревательного элемента от окисления

Водонагреватель прост при установке и обслуживании

Защита от перегрева

За счет нижней подводки труб водонагреватель устанавливается над раковиной





Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo M 3323 U-PV1 предназначен для установки над раковиной за счет нижней подводки труб. Для надежности и безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления. В комплекте с водонагревателем поставляется пластиковая душевая насадка.