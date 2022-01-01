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Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 3323 U-PV1
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 3323 U-PV1
    Арт. 1052984
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 3323 U-PV1

      Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 3323 U-PV1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1052984

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo M 3323 U-PV1 предназначен для установки над раковиной за счет нижней подводки труб. Для надежности и безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления. В комплекте с водонагревателем поставляется пластиковая душевая насадка.

        Преимущества

        • Защита нагревательного элемента от окисления
        • Водонагреватель прост при установке и обслуживании
        • Защита от перегрева
        • За счет нижней подводки труб водонагреватель устанавливается над раковиной