Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 3323 U-PV1
Арт. 1052984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Защита от перегрева
|Да
- Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo M 3323 U-PV1 предназначен для установки над раковиной за счет нижней подводки труб. Для надежности и безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления. В комплекте с водонагревателем поставляется пластиковая душевая насадка.
Преимущества
- Защита нагревательного элемента от окисления
- Водонагреватель прост при установке и обслуживании
- Защита от перегрева
- За счет нижней подводки труб водонагреватель устанавливается над раковиной