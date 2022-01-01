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Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
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Проточные водонагреватели электрические
    Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
    Арт. 1053036
    Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
    Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
    Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
      Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
      Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
      Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145

      Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053036

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель ЭВАН В1-6 13145 используется для подготовки горячей воды в частных домах, коттеджах, на социальных и коммерческих объектах. Для безопасной эксплуатации водонагреватель имеет предохранительный и обратный клапаны, а также аварийный термовыключатель. Регулировка температуры воды осуществляется плавно в диапазоне от 30 до 75 °С. Блочные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали Backer.

        Преимущества

        • На лицевой панели водонагревателя расположены: выключатель "сеть", индикатор нагрева и ручка терморегулятора
        • Предохранительный клапан - для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании
        • Обратный клапан страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора
        • Аварийный термовыключатель срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева
        • Предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С
        • Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer
        • Настенный монтаж
        • Температура воды в точке разбора при расходе меньше номинальной производительности 65...75°С