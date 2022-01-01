Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145

Преимущества

На лицевой панели водонагревателя расположены: выключатель "сеть", индикатор нагрева и ручка терморегулятора

Предохранительный клапан - для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании

Обратный клапан страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора

Аварийный термовыключатель срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева

Предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С

Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer

Настенный монтаж

Температура воды в точке разбора при расходе меньше номинальной производительности 65...75°С

Электрический проточный водонагреватель ЭВАН В1-6 13145 используется для подготовки горячей воды в частных домах, коттеджах, на социальных и коммерческих объектах. Для безопасной эксплуатации водонагреватель имеет предохранительный и обратный клапаны, а также аварийный термовыключатель. Регулировка температуры воды осуществляется плавно в диапазоне от 30 до 75 °С. Блочные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали Backer.