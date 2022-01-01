Проточный электрический водонагреватель Эван В1-6 13145
Арт. 1053036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.2
- Электрический проточный водонагреватель ЭВАН В1-6 13145 используется для подготовки горячей воды в частных домах, коттеджах, на социальных и коммерческих объектах. Для безопасной эксплуатации водонагреватель имеет предохранительный и обратный клапаны, а также аварийный термовыключатель. Регулировка температуры воды осуществляется плавно в диапазоне от 30 до 75 °С. Блочные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали Backer.
Преимущества
- На лицевой панели водонагревателя расположены: выключатель "сеть", индикатор нагрева и ручка терморегулятора
- Предохранительный клапан - для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании
- Обратный клапан страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора
- Аварийный термовыключатель срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева
- Предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer
- Настенный монтаж
- Температура воды в точке разбора при расходе меньше номинальной производительности 65...75°С