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Электроталь Jet WHR-18-800 JE 10700503
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Тали
    Электроталь Jet WHR-18-800 JE 10700503
    Арт. Х12403649105

      Электроталь Jet WHR-18-800 JE 10700503

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403649105

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроталь JET WRH-18-800 10700503 обеспечивает равномерный стабильный подъем груза в условиях автосервиса или промышленного цеха. При работе на высоте до 18 м допускается перемещение груза весом не более 400 кг со скоростью 10 м/мин. В случае транспортировки тяжелых объектов оператор замыкает трос в кольцо, что увеличивает грузоподъемность в 2 раза (до 800 кг, скорость навивки в этом случае составляет 5 м/мин, предельная высота подъема - 9 м)

        Преимущества

        • Простота применения
        • Удобное пультовое управление
        • Работа от однофазной бытовой электросети
        • Встроенный ограничитель подъема
        • Долгий срок службы электротали JET WRH-18-800 10700503