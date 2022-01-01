Электроталь Jet WHR-18-800 JE 10700503

Преимущества

Простота применения

Удобное пультовое управление

Работа от однофазной бытовой электросети

Встроенный ограничитель подъема

Долгий срок службы электротали JET WRH-18-800 10700503

Электроталь JET WRH-18-800 10700503 обеспечивает равномерный стабильный подъем груза в условиях автосервиса или промышленного цеха. При работе на высоте до 18 м допускается перемещение груза весом не более 400 кг со скоростью 10 м/мин. В случае транспортировки тяжелых объектов оператор замыкает трос в кольцо, что увеличивает грузоподъемность в 2 раза (до 800 кг, скорость навивки в этом случае составляет 5 м/мин, предельная высота подъема - 9 м)