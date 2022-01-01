Электроталь Jet WRН-440 JE107001

Преимущества

Может поднимать груз как одним, так и двумя тросами

Тоннаж 110/220 кг

Высота подъема - 12/6 м

Встроенный предохранитель от перегрузки

Удобное управление с интуитивно понятными функциями

Прочная металлическая конструкция

Электроталь JET WRH-440 107001 автоматически поднимает грузы с помощью тросов. Выносной пульт позволяет управлять тельфером с некоторого расстояния, что обеспечивает безопасность оператора при срыве груза. Электроталь применяется в строительстве, ремонтных и производственных цехах, автомастерских. Если соединить тельфер с кареткой - появляется возможность маневра в горизонтальной плоскости