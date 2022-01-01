Электроталь Jet WRН-440 JE107001

Электроталь JET WRH-440 107001 автоматически поднимает грузы с помощью тросов. Выносной пульт позволяет управлять тельфером с некоторого расстояния, что обеспечивает безопасность оператора при срыве груза. Электроталь применяется в строительстве, ремонтных и производственных цехах, автомастерских. Если соединить тельфер с кареткой - появляется возможность маневра в горизонтальной плоскости
Преимущества
- Может поднимать груз как одним, так и двумя тросами
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Тоннаж 110/220 кг
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Высота подъема - 12/6 м
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Встроенный предохранитель от перегрузки
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Удобное управление с интуитивно понятными функциями
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Прочная металлическая конструкция