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Электроталь Jet WRН-440 JE107001
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Тали
    Электроталь Jet WRН-440 JE107001
    Арт. Х12403681
    Электроталь Jet WRН-440 JE107001

      Электроталь Jet WRН-440 JE107001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403681

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроталь JET WRH-440 107001 автоматически поднимает грузы с помощью тросов. Выносной пульт позволяет управлять тельфером с некоторого расстояния, что обеспечивает безопасность оператора при срыве груза. Электроталь применяется в строительстве, ремонтных и производственных цехах, автомастерских. Если соединить тельфер с кареткой - появляется возможность маневра в горизонтальной плоскости

        Преимущества

        • Может поднимать груз как одним, так и двумя тросами
        • Тоннаж 110/220 кг
        • Высота подъема - 12/6 м
        • Встроенный предохранитель от перегрузки
        • Удобное управление с интуитивно понятными функциями
        • Прочная металлическая конструкция