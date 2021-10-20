Электрод Esab OK GoldRox 46593035Z0, 3.0 мм
Арт. О00000028218
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Тип
|E6013
|
Марка электрода
|OK GoldRox
- Электрод предназначен для сварки методом углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием.
Преимущества
- Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям
- Исключительно стабильное горение дуги электродов и низкий уровень разбрызгивания значительно сокращают время на зачистку шва после сварки