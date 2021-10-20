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Электрод Esab OK GoldRox 46593035Z0, 3.0 мм
5.0
1
Найти аналог
Электроды
    Электрод Esab OK GoldRox 46593035Z0, 3.0 мм
    Арт. О00000028218
    5.0
    1
    Электрод Esab OK GoldRox 46593035Z0, 3.0 мм

      Электрод Esab OK GoldRox 46593035Z0, 3.0 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		E6013
      Марка электрода
      		OK GoldRox
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрод предназначен для сварки методом углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. 

        Преимущества

        • Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям
        • Исключительно стабильное горение дуги электродов и низкий уровень разбрызгивания значительно сокращают время на зачистку шва после сварки