Электрод Esab OK GoldRox 46593035Z0, 3.0 мм

Преимущества

Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям

Исключительно стабильное горение дуги электродов и низкий уровень разбрызгивания значительно сокращают время на зачистку шва после сварки

Электрод предназначен для сварки методом углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием.