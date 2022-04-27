Фильтр для воздуховода Лиссант ФВ-100
Арт. X69914561050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Фильтр для круглых каналов ФВ производства ПК Титан. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4 и EU5.
Преимущества
- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Высокоэффективный импортный фильтрующий материал