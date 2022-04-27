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Фильтр для воздуховода Shuft НС-0010388, 125 мм
4.5
2
1 260 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Фильтр для воздуховода Shuft НС-0010388, 125 мм
    Арт. X69914561001
    4.5
    2
    Фильтр для воздуховода Shuft НС-0010388, 125 мм

      Фильтр для воздуховода Shuft НС-0010388, 125 мм

      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914561001
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Диаметр, мм
      		125
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушные фильтры SHUFT cерии FBCr предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров. 

        Преимущества

        • Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали
        • В качестве фильтрующих вставок использован синтетический материал с классом очистки EU3
        • Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для подсоединения к другим элементам системы
        • Фильтры FBCr можно устанавливать вертикально или горизонтально