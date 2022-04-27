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Фильтр для воздуховода Shuft FBCr, 100 мм
5.0
2
Найти аналог
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Фильтр для воздуховода Shuft FBCr, 100 мм
    Арт. X69914561002
    5.0
    2
    Фильтр для воздуховода Shuft FBCr, 100 мм

      Фильтр для воздуховода Shuft FBCr, 100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914561002
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздушные фильтры SHUFT cерии FBCr предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров. 

        Преимущества

        • Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали
        • В качестве фильтрующих вставок использован синтетический материал с классом очистки EU3
        • Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для подсоединения к другим элементам системы
        • Фильтры FBCr можно устанавливать вертикально или горизонтально