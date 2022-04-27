Фильтр для воздуховода Shuft FBCr, 315 мм
Арт. X69914561006
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Дания
|
Диаметр, мм
|315
|
Количество предметов, шт
|1
- Воздушные фильтры SHUFT cерии FBCr предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров.
Преимущества
- Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали
- В качестве фильтрующих вставок использован синтетический материал с классом очистки EU3
- Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для подсоединения к другим элементам системы
- Фильтры FBCr можно устанавливать вертикально или горизонтально
- Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали