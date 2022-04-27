Фильтр для воздуховода Shuft НС-0010390, 200 мм

Преимущества

Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали



В качестве фильтрующих вставок использован синтетический материал с классом очистки EU3

Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для подсоединения к другим элементам системы

Фильтры FBCr можно устанавливать вертикально или горизонтально

Воздушные фильтры SHUFT cерии FBCr предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров.