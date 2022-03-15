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Налобный фонарь Эра G7
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Налобный фонарь Эра G7
    Арт. X792216
    5.0
    2
    Налобный фонарь Эра G7
    Налобный фонарь Эра G7
      Налобный фонарь Эра G7
      Налобный фонарь Эра G7

      Налобный фонарь Эра G7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X792216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.13
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Налобный фонарь ЭРА G7 C0028507 активно применяется на отдыхе или при ремонтных работах. Налобное крепление при помощи эластичных лент позволяет обеим рукам оставаться свободными. Источником света являются белые светодиоды, которые обеспечивают яркое освещение и потребляют малое количество энергии. Благодаря четырем режимам работы можно легко подобрать наиболее подходящий вариант в зависимости от окружающих условий.

        Преимущества

        • 7 белых светодиодов LED
        • 4 режима работы
        • Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)
        • Эластичная лента
        • Удобное ношение
        • Крепкая фиксация на голове