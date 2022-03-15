Преимущества

7 белых светодиодов LED

4 режима работы

Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)

Эластичная лента

Удобное ношение

Крепкая фиксация на голове

Налобный фонарь ЭРА G7 C0028507 активно применяется на отдыхе или при ремонтных работах. Налобное крепление при помощи эластичных лент позволяет обеим рукам оставаться свободными. Источником света являются белые светодиоды, которые обеспечивают яркое освещение и потребляют малое количество энергии. Благодаря четырем режимам работы можно легко подобрать наиболее подходящий вариант в зависимости от окружающих условий.