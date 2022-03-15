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Фонарь налобный Эра G25
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Фонарь налобный Эра G25
    Арт. X792215
    5.0
    2
    Фонарь налобный Эра G25
    Фонарь налобный Эра G25
    Фонарь налобный Эра G25
      Фонарь налобный Эра G25
      Фонарь налобный Эра G25
      Фонарь налобный Эра G25

      Фонарь налобный Эра G25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X792215
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.26
      Степень защиты
      		IP 22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Налобный фонарь ЭРА G25 C0020615 имеет большую мощность, он оснащен 25 светодиодными лампами белого цвета. Питание осуществляется от трех батареек типа ААА. Для более комфортного использования фонарь обладает четырьмя различными режимами работы. Эластичные ленты надежно фиксируют фонарь на голове, освобождая обе руки для выполнения необходимых работ. Материалом для изготовления корпуса налобного фонаря ЭРА G25 C0020615 служит ударопрочный пластик.

        Преимущества

        • Эффективное освещение - 25 белых светодиодов
        • 4 режима работы
        • Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)
        • Эластичная лента
        • Удобство использования
        • Крепкая фиксация на голове