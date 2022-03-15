Фонарь налобный Эра G25

Преимущества

Эффективное освещение - 25 белых светодиодов

4 режима работы

Источник питания - 3хLR03(AAA) (в комплект не входят)

Эластичная лента

Удобство использования

Крепкая фиксация на голове

Налобный фонарь ЭРА G25 C0020615 имеет большую мощность, он оснащен 25 светодиодными лампами белого цвета. Питание осуществляется от трех батареек типа ААА. Для более комфортного использования фонарь обладает четырьмя различными режимами работы. Эластичные ленты надежно фиксируют фонарь на голове, освобождая обе руки для выполнения необходимых работ. Материалом для изготовления корпуса налобного фонаря ЭРА G25 C0020615 служит ударопрочный пластик.