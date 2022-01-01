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Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
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Кромочные фрезы
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
    Арт. Х1519193
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
      Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
      Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
      Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562

      Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519193

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочная фальцевая фреза Энкор 10562 используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. Предназначена для работы по дереву. Фреза применяется при оформлении паза по кромке и декоративной отделке, также можно использовать для изготовления шипового соединения. С данной фрезой используется опорный подшипник.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки