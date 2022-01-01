Фреза кромочная фальцевая Энкор 10562
Арт. Х1519193
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|кромочная
|
Вид
|концевая
- Кромочная фальцевая фреза Энкор 10562 используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. Предназначена для работы по дереву. Фреза применяется при оформлении паза по кромке и декоративной отделке, также можно использовать для изготовления шипового соединения. С данной фрезой используется опорный подшипник.
Преимущества
- Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки