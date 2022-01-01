Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF E
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF E
    Арт. X393160
    Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF E

      Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X393160

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Габариты, мм
      		580x318x223
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 14 CF E оснащен открытой камерой сгорания. Данный аппарат устойчиво работает при пониженном входном давлении газа и воды. За счет переключателей, расположенных на передней части корпуса достигается удобство настройки оптимального режима работы водонагревателя. Корпус водонагревателя оснащен специальным отверстием - для осуществления контроля пламени.

        Преимущества:

        • Устойчивая работа водонагревателя при пониженном входном давлении воды и газа;
        • Данный агрегат не зависит от электрической сети;
        • Открытая камера сгорания;
        • Электронное зажигание;
        • Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
        • Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%;
        • Плавное зажигание;
        • Возможен перевод водонагревателя на сжиженный газ;
        • Модульная компоновка и простота доступа к узлам спереди.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.