Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF E
Арт. X393160
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|580x318x223
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 14 CF E оснащен открытой камерой сгорания. Данный аппарат устойчиво работает при пониженном входном давлении газа и воды. За счет переключателей, расположенных на передней части корпуса достигается удобство настройки оптимального режима работы водонагревателя. Корпус водонагревателя оснащен специальным отверстием - для осуществления контроля пламени.
Преимущества:
- Устойчивая работа водонагревателя при пониженном входном давлении воды и газа;
- Данный агрегат не зависит от электрической сети;
- Открытая камера сгорания;
- Электронное зажигание;
- Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
- Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%;
- Плавное зажигание;
- Возможен перевод водонагревателя на сжиженный газ;
- Модульная компоновка и простота доступа к узлам спереди.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.