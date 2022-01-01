Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF E

Преимущества:

Устойчивая работа водонагревателя при пониженном входном давлении воды и газа;

Данный агрегат не зависит от электрической сети;

Открытая камера сгорания;

Электронное зажигание;

Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;

Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%;

Плавное зажигание;

Возможен перевод водонагревателя на сжиженный газ;

Модульная компоновка и простота доступа к узлам спереди.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 14 CF E оснащен открытой камерой сгорания. Данный аппарат устойчиво работает при пониженном входном давлении газа и воды. За счет переключателей, расположенных на передней части корпуса достигается удобство настройки оптимального режима работы водонагревателя. Корпус водонагревателя оснащен специальным отверстием - для осуществления контроля пламени.