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Газовая колонка ARISTON FAST EVO 14C
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 14C
    Арт. X16956138
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 14C

      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 14C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956138

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Вес, кг
      		10.2
      Габариты, мм
      		370x580x230
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Ariston FAST EVO 14 С оснащен медным теплообменником. Агрегат имеет защиту от перегрева для безопасности эксплуатации. Для удобства использования предусмотрена интуитивно понятная панель управления, оснащенная ЖК-дисплеем. Благодаря небольшим габаритам корпуса водонагреватель можно установить на кухне или в ванной.

        Преимущества:

        • Электронный розжиг от электросети.
        • Электронный контроль заданной температуры.
        • Датчик контроля пламени.
        • Защита от перегрева.
        • Кнопочное управление.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка;
        • Электрический кабель.