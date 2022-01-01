Газовая колонка ARISTON FAST EVO 14C
Арт. X16956138
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|10.2
|
Габариты, мм
|370x580x230
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Ariston FAST EVO 14 С оснащен медным теплообменником. Агрегат имеет защиту от перегрева для безопасности эксплуатации. Для удобства использования предусмотрена интуитивно понятная панель управления, оснащенная ЖК-дисплеем. Благодаря небольшим габаритам корпуса водонагреватель можно установить на кухне или в ванной.
Преимущества:
- Электронный розжиг от электросети.
- Электронный контроль заданной температуры.
- Датчик контроля пламени.
- Защита от перегрева.
- Кнопочное управление.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка;
- Электрический кабель.