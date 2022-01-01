Газовая колонка ARISTON FAST EVO 14C

Преимущества:

Электронный розжиг от электросети.

Электронный контроль заданной температуры.

Датчик контроля пламени.

Защита от перегрева.

Кнопочное управление.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка;

Электрический кабель.

Газовый проточный водонагреватель Ariston FAST EVO 14 С оснащен медным теплообменником. Агрегат имеет защиту от перегрева для безопасности эксплуатации. Для удобства использования предусмотрена интуитивно понятная панель управления, оснащенная ЖК-дисплеем. Благодаря небольшим габаритам корпуса водонагреватель можно установить на кухне или в ванной.