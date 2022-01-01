Преимущества

Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. текучесть — количество транспортируемого вещества в единицу времени

Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш - предназначена для присоединения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения и бытовых приборов. Возможно применение для насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров и другого гидравлического оборудования.