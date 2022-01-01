Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш
Арт. X169121100
Характеристики
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Производитель
|Гигант
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш - предназначена для присоединения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения и бытовых приборов. Возможно применение для насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров и другого гидравлического оборудования.
Преимущества
- Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. текучесть — количество транспортируемого вещества в единицу времени