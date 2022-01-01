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Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш
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Подводка для воды
    Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш
    Арт. X169121100
    Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш

      Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169121100

      Характеристики

      Производитель
      		Гигант
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкая подводка Гигант 3/4"*1200мм г/ш - предназначена для присоединения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения и бытовых приборов. Возможно применение для насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров и другого гидравлического оборудования.

        Преимущества

        • Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. текучесть — количество транспортируемого вещества в единицу времени