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Гидропомпа Caiman PH300
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Мотопомпы
    Гидропомпа Caiman PH300
    Арт. 1130415
    Гидропомпа Caiman PH300
    Гидропомпа Caiman PH300
      Гидропомпа Caiman PH300
      Гидропомпа Caiman PH300

      Гидропомпа Caiman PH300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130415

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		430х275х190
      Производительность, л/мин
      		780
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидропомпа Caiman PH300 - предназначена для перекачки воды в строительстве, на промышленных объектах, в сельском хозяйстве. Устойчивая к коррозии и абразивным воздействиям конструкция позволяет перекачивать как чистую, так и загрязненную воду. Помпа может работать не только от гидростанции Caiman, но и от другого механизма, оборудованного гидравлической системой (например, экскаватора, погрузчика) – при соблюдении рекомендованных характеристик.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Армированный гидравлический шланг
        • Малый вес и размер
        • Устойчивость к коррозии