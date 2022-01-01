Преимущества

Высокая производительность

Армированный гидравлический шланг

Малый вес и размер

Устойчивость к коррозии

Гидропомпа Caiman PH300 - предназначена для перекачки воды в строительстве, на промышленных объектах, в сельском хозяйстве. Устойчивая к коррозии и абразивным воздействиям конструкция позволяет перекачивать как чистую, так и загрязненную воду. Помпа может работать не только от гидростанции Caiman, но и от другого механизма, оборудованного гидравлической системой (например, экскаватора, погрузчика) – при соблюдении рекомендованных характеристик.