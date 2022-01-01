Гидропомпа Caiman PH300
Арт. 1130415
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|430х275х190
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Производительность, л/мин
|780
- Гидропомпа Caiman PH300 - предназначена для перекачки воды в строительстве, на промышленных объектах, в сельском хозяйстве. Устойчивая к коррозии и абразивным воздействиям конструкция позволяет перекачивать как чистую, так и загрязненную воду. Помпа может работать не только от гидростанции Caiman, но и от другого механизма, оборудованного гидравлической системой (например, экскаватора, погрузчика) – при соблюдении рекомендованных характеристик.
Преимущества
- Высокая производительность
- Армированный гидравлический шланг
- Малый вес и размер
- Устойчивость к коррозии