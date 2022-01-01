Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru / Caiman EX17 (Япония) гарантирует высокую производительность, долговечность, отсутствие проблем при эксплуатации

Электронный датчик уровня масла отключает двигатель в случае падения уровня масла ниже минимального

Прямое соединение приводного двигателя и помпы обеспечивает высокую надежность и компактность агрегата

Резиновая диафрагма и обратный клапан могут быть заменены легко и быстро

Диафрагменный насос для перекачки вязких жидкостей

Уплотнения из карбида кремния обеспечивает водонепроницаемость помпы и высочайшую долговечность

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте предотвращают попадание мусора превышающего 25 мм

Бензиновая мотопомпа MECA16/20EX диафрагменного типа позволяет применять насос для жидкостей особенно густой консистенции, с малым содержанием воды, а также нефтепродуктов (при использовании специальной мембраны - опция). Помпы серии MECA успешно применяются в решении таких задач, как откачивание отходов животноводческих ферм, транспортировка ГСМ, в коммунальном хозяйстве - для опустошения фекальных колодцев и сточных коллекторов.