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Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
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Мотопомпы
    Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
    Арт. 1128672
    Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
    Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
    Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
    Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
    Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
      Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
      Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
      Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
      Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
      Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17

      Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128672

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		660х420х510
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа MECA16/20EX диафрагменного типа позволяет применять насос для жидкостей особенно густой консистенции, с малым содержанием воды, а также нефтепродуктов (при использовании специальной мембраны - опция). Помпы серии MECA успешно применяются в решении таких задач, как откачивание отходов животноводческих ферм, транспортировка ГСМ, в коммунальном хозяйстве - для опустошения фекальных колодцев и сточных коллекторов.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru / Caiman EX17 (Япония) гарантирует высокую производительность, долговечность, отсутствие проблем при эксплуатации
        • Электронный датчик уровня масла отключает двигатель в случае падения уровня масла ниже минимального
        • Прямое соединение приводного двигателя и помпы обеспечивает высокую надежность и компактность агрегата
        • Резиновая диафрагма и обратный клапан могут быть заменены легко и быстро
        • Диафрагменный насос для перекачки вязких жидкостей
        • Уплотнения из карбида кремния обеспечивает водонепроницаемость помпы и высочайшую долговечность
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте предотвращают попадание мусора превышающего 25 мм