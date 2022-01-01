Мотопомпа Caiman MECA 16/20EX, двиг. Subaru / Caiman EX17
Арт. 1128672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|660х420х510
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа MECA16/20EX диафрагменного типа позволяет применять насос для жидкостей особенно густой консистенции, с малым содержанием воды, а также нефтепродуктов (при использовании специальной мембраны - опция). Помпы серии MECA успешно применяются в решении таких задач, как откачивание отходов животноводческих ферм, транспортировка ГСМ, в коммунальном хозяйстве - для опустошения фекальных колодцев и сточных коллекторов.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru / Caiman EX17 (Япония) гарантирует высокую производительность, долговечность, отсутствие проблем при эксплуатации
- Электронный датчик уровня масла отключает двигатель в случае падения уровня масла ниже минимального
- Прямое соединение приводного двигателя и помпы обеспечивает высокую надежность и компактность агрегата
- Резиновая диафрагма и обратный клапан могут быть заменены легко и быстро
- Диафрагменный насос для перекачки вязких жидкостей
- Уплотнения из карбида кремния обеспечивает водонепроницаемость помпы и высочайшую долговечность
- Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте предотвращают попадание мусора превышающего 25 мм