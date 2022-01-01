Мотопомпа CP-203T
Арт. 1128544
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|610х490х605
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа бензиновая Caiman CP-203T предназначена для перекачки воды, имеющей высокое содержание твердых примесей (камни, песок, грязь). Эта модель разработана для требовательных профессионалов, в том числе для подрядных организаций и сдачи в аренду.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX17
- Датчик уровня масла
- Прямое соединение помпы и двигателя
- Чрезвычайно простое обслуживание!
- Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса
- Крыльчатка открытого типа
- Самозаполняющаяся помпа