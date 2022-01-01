Мотопомпа CP-203T

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX17

Датчик уровня масла

Прямое соединение помпы и двигателя

Чрезвычайно простое обслуживание!

Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса

Крыльчатка открытого типа

Самозаполняющаяся помпа

Мотопомпа бензиновая Caiman CP-203T предназначена для перекачки воды, имеющей высокое содержание твердых примесей (камни, песок, грязь). Эта модель разработана для требовательных профессионалов, в том числе для подрядных организаций и сдачи в аренду.