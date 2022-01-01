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Мотопомпа CP-203T
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Мотопомпы
    Мотопомпа CP-203T
    Арт. 1128544
    Мотопомпа CP-203T

      Мотопомпа CP-203T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128544

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		610х490х605
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа бензиновая Caiman CP-203T предназначена для перекачки воды, имеющей высокое содержание твердых примесей (камни, песок, грязь). Эта модель разработана для требовательных профессионалов, в том числе для подрядных организаций и сдачи в аренду. 

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX17
        • Датчик уровня масла
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Чрезвычайно простое обслуживание!
        • Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса
        • Крыльчатка открытого типа
        • Самозаполняющаяся помпа