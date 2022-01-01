Горелка АГНИ аргонно-дуговая 12М шл.4м

Горелка АГНИ-12М предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей сплавов никеля меди титана на постоянном токе прямой полярности а также алюминиевых сплавов на переменном токе. Для горелки характерны высокое качество газовой защиты металла шва небольшая масса и повышенные токовые нагрузки.