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Горелка АГНИ аргонно-дуговая 12М шл.4м
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Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка АГНИ аргонно-дуговая 12М шл.4м
    Арт. 71238
    Горелка АГНИ аргонно-дуговая 12М шл.4м

      Горелка АГНИ аргонно-дуговая 12М шл.4м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71238

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Температура эксплуатации,°C
      		-10, 40
      Диаметр сопла, мм
      		8, 9, 12, 12.5
      Макс. диаметр электрода, мм
      		5
      Мин. диаметр электрода, мм
      		1.6
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Горелка АГНИ-12М предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей сплавов никеля меди титана на постоянном токе прямой полярности а также алюминиевых сплавов на переменном токе. Для горелки характерны высокое качество газовой защиты металла шва небольшая масса и повышенные токовые нагрузки.