Горелка АГНИ аргонно-дуговая 12М шл.4м
Арт. 71238
Характеристики
|
Производитель
|
Температура эксплуатации,°C
|-10, 40
|
Диаметр сопла, мм
|8, 9, 12, 12.5
|
Макс. диаметр электрода, мм
|5
|
Мин. диаметр электрода, мм
|1.6
Горелка АГНИ-12М предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей сплавов никеля меди титана на постоянном токе прямой полярности а также алюминиевых сплавов на переменном токе. Для горелки характерны высокое качество газовой защиты металла шва небольшая масса и повышенные токовые нагрузки.