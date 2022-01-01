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Горелка для аппарата "Лига-22"
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Горелки газовые
    Горелка для аппарата "Лига-22"
    Арт. 2241273

      Горелка для аппарата "Лига-22"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 2241273
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Горелка в сборе Г2-М для аппарата Лига-22 с пламегасителем ЗП-3Г.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность