Горелка TIG TS 26 4м (160,200AC/DC)

Преимущества

Надёжность

Долговечность

Высокая производительность

Конструктивная особенность модели – в быстросъемной кнопке на рукоятке, которая с одной стороны расширяет диапазон применения горелки с кнопками дополнительного функционала, с другой, при необходимости, существенно увеличивает возможности ремонта

На стыке силового кабеля и рукоятки установлен шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика

Повышенная эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи

Силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при выполнении наклонных, вертикальных и потолочных швов

Комфорт в использовании модели обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение

Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами

Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки – ОКС 35-50 (ISQ0030), газ – быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления –2 пин разъем (IHQ0757)

В комплектацию входят подробное руководство по эксплуатации, а также удобная и понятная взрыв-схема, которая в будущем поможет подобрать необходимые расходные материалы

Изделие упаковано в плотный герметичный полиэтилен и картонную коробку для удобной транспортировки и (или) длительного хранения

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU

Гарантия на горелку составляет 12 месяцев

Горелка PRO TS 26 IOW6960-sv001 Сварог 94608 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.