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Горелка TIG TS 26 4м (160,200AC/DC)
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Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка TIG TS 26 4м (160,200AC/DC)
    Арт. 712158
    Горелка TIG TS 26 4м (160,200AC/DC)

      Горелка TIG TS 26 4м (160,200AC/DC)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 712158

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка PRO TS 26 IOW6960-sv001 Сварог 94608 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.

        Преимущества

        • Надёжность
        • Долговечность
        • Высокая производительность
        • Конструктивная особенность модели – в быстросъемной кнопке на рукоятке, которая с одной стороны расширяет диапазон применения горелки с кнопками дополнительного функционала, с другой, при необходимости, существенно увеличивает возможности ремонта
        • На стыке силового кабеля и рукоятки установлен шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
        • Повышенная эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи
        • Силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при выполнении наклонных, вертикальных и потолочных швов
        • Комфорт в использовании модели обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами
        • Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки – ОКС 35-50 (ISQ0030), газ – быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления –2 пин разъем (IHQ0757)
        • В комплектацию входят подробное руководство по эксплуатации, а также удобная и понятная взрыв-схема, которая в будущем поможет подобрать необходимые расходные материалы
        • Изделие упаковано в плотный герметичный полиэтилен и картонную коробку для удобной транспортировки и (или) длительного хранения
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
        • Гарантия на горелку составляет 12 месяцев