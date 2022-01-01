Преимущества

Количество фаз - 3L

Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц

Максимальное значение потребляемого тока - 15 А

Автоматический выключатель

Защита от перегрева

Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов

Подключение к ПДУ (опция)

Допускается снижение напряжения холостого хода

Прочный корпус

Защита от коррозии

Сварочный инвертор NEON ВД-253 СВ000004025 изготавливается по современным технологиям, применение которых обеспечивает высокий КПД, стабильность и надежность работы. Функции с возможностью отключения, такие как "форсаж дуги" и "антизалипание", гарантируют превосходное качество шва. Небольшие габариты способствуют легкому хранению, что актуально в условиях ограниченного пространства цеха или мастерской. В конструкции модели предусматривается цифровой индикатор, который служит для визуального контроля над выходными параметрами.