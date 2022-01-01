Инвертор NEON ВД-253
Арт. 708139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Сварочный инвертор NEON ВД-253 СВ000004025 изготавливается по современным технологиям, применение которых обеспечивает высокий КПД, стабильность и надежность работы. Функции с возможностью отключения, такие как "форсаж дуги" и "антизалипание", гарантируют превосходное качество шва. Небольшие габариты способствуют легкому хранению, что актуально в условиях ограниченного пространства цеха или мастерской. В конструкции модели предусматривается цифровой индикатор, который служит для визуального контроля над выходными параметрами.
Преимущества
- Количество фаз - 3L
- Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц
- Максимальное значение потребляемого тока - 15 А
- Автоматический выключатель
- Защита от перегрева
- Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов
- Подключение к ПДУ (опция)
- Допускается снижение напряжения холостого хода
- Прочный корпус
- Защита от коррозии