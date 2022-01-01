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Инвертор NEON ВД-253
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор NEON ВД-253
    Арт. 708139
    Инвертор NEON ВД-253
    Инвертор NEON ВД-253
    Инвертор NEON ВД-253
      Инвертор NEON ВД-253
      Инвертор NEON ВД-253
      Инвертор NEON ВД-253

      Инвертор NEON ВД-253

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708139

      Характеристики

      Производитель
      		Neon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор NEON ВД-253 СВ000004025 изготавливается по современным технологиям, применение которых обеспечивает высокий КПД, стабильность и надежность работы. Функции с возможностью отключения, такие как "форсаж дуги" и "антизалипание", гарантируют превосходное качество шва. Небольшие габариты способствуют легкому хранению, что актуально в условиях ограниченного пространства цеха или мастерской. В конструкции модели предусматривается цифровой индикатор, который служит для визуального контроля над выходными параметрами.

        Преимущества

        • Количество фаз - 3L
        • Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц
        • Максимальное значение потребляемого тока - 15 А
        • Автоматический выключатель
        • Защита от перегрева
        • Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов
        • Подключение к ПДУ (опция)
        • Допускается снижение напряжения холостого хода
        • Прочный корпус
        • Защита от коррозии