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Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
    Арт. 708158
    Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
    Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
    Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
    Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
      Выпрямитель NEON ВД-201 Накс

      Выпрямитель NEON ВД-201 Накс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708158

      Характеристики

      Производитель
      		Neon
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор сварочный инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки штучными электродами ММА на постоянном токе. Рабочий температурный диапазон от -45 до +40 градусов позволяет проводить сварочные работы этим аппаратом вне помещения в самых разных климатических условиях, в независимости от поры года. Высокий КПД в 90% позволяет эффективней использовать технический ресурс и уменьшить количество затрачиваемой электроэнергии. Коэффициент нагруженности инвертора при максимальном сварочном токе превышает 80%, что уменьшает время простоя и приближает аппарат к профессиональным устройствам.. Сварка производится электродами любых типов - сварочными электродами постоянного тока (УОНИИ-13/55 или УОНИ-13/55), универсальными электродами (АНО-4С, МР-3, ОЗС-12) и специальными электродами.

        Преимущества

        • Напряжение дуги - 28,8 В;
        • Работа при температуре окружающей среды от -10 до +40 градусов;
        • Стабильная и эффективная работа;
        • Прочный корпус;
        • Простота применения.