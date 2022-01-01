Выпрямитель NEON ВД-201 Накс
Арт. 708158
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Инвертор сварочный инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки штучными электродами ММА на постоянном токе. Рабочий температурный диапазон от -45 до +40 градусов позволяет проводить сварочные работы этим аппаратом вне помещения в самых разных климатических условиях, в независимости от поры года. Высокий КПД в 90% позволяет эффективней использовать технический ресурс и уменьшить количество затрачиваемой электроэнергии. Коэффициент нагруженности инвертора при максимальном сварочном токе превышает 80%, что уменьшает время простоя и приближает аппарат к профессиональным устройствам.. Сварка производится электродами любых типов - сварочными электродами постоянного тока (УОНИИ-13/55 или УОНИ-13/55), универсальными электродами (АНО-4С, МР-3, ОЗС-12) и специальными электродами.
Преимущества
- Напряжение дуги - 28,8 В;
- Работа при температуре окружающей среды от -10 до +40 градусов;
- Стабильная и эффективная работа;
- Прочный корпус;
- Простота применения.