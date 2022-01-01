Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 250-RUS

Преимущества

Тип применимых электродов - с рутиловым (МР-3, АНО-21 и другие), основным (УОНИ и другие), для чугуна, для нержавеющей стали, для цветных металлов (кроме алюминия)

Рабочий цикл (ПВ) при 20 градусах по методике Telwin - 55%

Рабочий диапазон сварочного тока (при 200В) - 10-210 А

Рабочий диапазон сварочного тока (при 180В) - 10-180 А

Максимальный потребляемый ток при 230В - 45 А

Температура эксплуатации составляет от -20 до +40 градусов

Встроенная защита от перегрева

Функция Антистик

Плата залита силиконовым компаундом

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Сварочный инвертор BestWeld 250 Best относится к профессиональному классу оборудования с длительным временем непрерывной работы (продолжительностью включения). BestWeld 250 Умелец купить стоит мастерам, которые помимо сварки дополнительно осуществляют широкий спектр работ. Аппарат выполняет свои функции с электродами по типу УОНИ в любых значениях рабочих токов.В интернет-магазине «Бигам» на сварочный агрегат BestWeld 250 предлагается выгодная цена. При необходимости можно заказать доставку любого товара курьером.