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Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 250-RUS
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 250-RUS
    Арт. X131102392
    Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 250-RUS

      Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 250-RUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102392

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		240
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор BestWeld 250 Best относится к профессиональному классу оборудования с длительным временем непрерывной работы (продолжительностью включения). BestWeld 250 Умелец купить стоит мастерам, которые помимо сварки дополнительно осуществляют широкий спектр работ. Аппарат выполняет свои функции с электродами по типу УОНИ в любых значениях рабочих токов.

        Преимущества

        • Тип применимых электродов - с рутиловым (МР-3, АНО-21 и другие), основным (УОНИ и другие), для чугуна, для нержавеющей стали, для цветных металлов (кроме алюминия)
        • Рабочий цикл (ПВ) при 20 градусах по методике Telwin - 55%
        • Рабочий диапазон сварочного тока (при 200В) - 10-210 А
        • Рабочий диапазон сварочного тока (при 180В) - 10-180 А
        • Максимальный потребляемый ток при 230В - 45 А
        • Температура эксплуатации составляет от -20 до +40 градусов
        • Встроенная защита от перегрева
        • Функция Антистик
        • Плата залита силиконовым компаундом
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы

        В интернет-магазине «Бигам» на сварочный агрегат BestWeld 250 предлагается выгодная цена. При необходимости можно заказать доставку любого товара курьером.