Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 250-RUS
Арт. X131102392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|240
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор BestWeld 250 Best относится к профессиональному классу оборудования с длительным временем непрерывной работы (продолжительностью включения). BestWeld 250 Умелец купить стоит мастерам, которые помимо сварки дополнительно осуществляют широкий спектр работ. Аппарат выполняет свои функции с электродами по типу УОНИ в любых значениях рабочих токов.
Преимущества
- Тип применимых электродов - с рутиловым (МР-3, АНО-21 и другие), основным (УОНИ и другие), для чугуна, для нержавеющей стали, для цветных металлов (кроме алюминия)
- Рабочий цикл (ПВ) при 20 градусах по методике Telwin - 55%
- Рабочий диапазон сварочного тока (при 200В) - 10-210 А
- Рабочий диапазон сварочного тока (при 180В) - 10-180 А
- Максимальный потребляемый ток при 230В - 45 А
- Температура эксплуатации составляет от -20 до +40 градусов
- Встроенная защита от перегрева
- Функция Антистик
- Плата залита силиконовым компаундом
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы