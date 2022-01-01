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Инверторный сварочный аппарат FORWARD 220 MOS
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 220 MOS
    Арт. X131110204
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 220 MOS

      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 220 MOS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131110204

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		568
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 220 MOS предназначен для качественной ручной дуговой сварки изделий из стали и различных сплавов. Электронная схема на базе микропроцессора исключает залипание электрода, а функция горячего старта обеспечивает легкий розжиг дуги, что способствует высокому качеству сварного шва. Аппарат этой модели используется в частных хозяйствах и различных ремонтных службах (автосервис).

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Стабильная сварочная дуга
        • Устойчивая работа при небольших скачках напряжения
        • Удобная транспортировка благодаря наличию рукояти
        • Все узлы аппарата защищены от повреждений металлическим корпусом