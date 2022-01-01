Инверторный сварочный аппарат FORWARD 220 MOS
Арт. X131110204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|568
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Мин. сварочный ток MMA, А
|60
- Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 220 MOS предназначен для качественной ручной дуговой сварки изделий из стали и различных сплавов. Электронная схема на базе микропроцессора исключает залипание электрода, а функция горячего старта обеспечивает легкий розжиг дуги, что способствует высокому качеству сварного шва. Аппарат этой модели используется в частных хозяйствах и различных ремонтных службах (автосервис).
Преимущества
- Защита от перегрева
- Стабильная сварочная дуга
- Устойчивая работа при небольших скачках напряжения
- Удобная транспортировка благодаря наличию рукояти
- Все узлы аппарата защищены от повреждений металлическим корпусом