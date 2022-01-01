Инверторный сварочный аппарат FORWARD 220 MOS

Преимущества

Защита от перегрева

Стабильная сварочная дуга

Устойчивая работа при небольших скачках напряжения

Удобная транспортировка благодаря наличию рукояти

Все узлы аппарата защищены от повреждений металлическим корпусом

Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 220 MOS предназначен для качественной ручной дуговой сварки изделий из стали и различных сплавов. Электронная схема на базе микропроцессора исключает залипание электрода, а функция горячего старта обеспечивает легкий розжиг дуги, что способствует высокому качеству сварного шва. Аппарат этой модели используется в частных хозяйствах и различных ремонтных службах (автосервис).