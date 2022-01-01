Инверторный сварочный аппарат FORWARD 261 MOS

Преимущества

Эффективная защита от перегрева

Устойчивая работа при небольших перепадах напряжения

Широкий диапазон диаметра электрода

Металлический корпус защищает инвертор от механических повреждений

Корпус аппарата имеет опорные ножки для устойчивого размещения и дополнительной изоляции

Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 261 MOS является самым мощным представителем этой серии. Ток сварки такого аппарата достигает 250 А, что расширяет область его применения (сварка ответственных толстостенных заготовок). Инвертор используется в различных ремонтных службах (автосервис), строительстве и коммунальных хозяйствах.