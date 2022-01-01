Инверторный сварочный аппарат FORWARD 261 MOS
Арт. X131110176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|7.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|60
- Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 261 MOS является самым мощным представителем этой серии. Ток сварки такого аппарата достигает 250 А, что расширяет область его применения (сварка ответственных толстостенных заготовок). Инвертор используется в различных ремонтных службах (автосервис), строительстве и коммунальных хозяйствах.
Преимущества
- Эффективная защита от перегрева
- Устойчивая работа при небольших перепадах напряжения
- Широкий диапазон диаметра электрода
- Металлический корпус защищает инвертор от механических повреждений
- Корпус аппарата имеет опорные ножки для устойчивого размещения и дополнительной изоляции