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Инверторный сварочный аппарат FORWARD 261 MOS
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 261 MOS
    Арт. X131110176
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 261 MOS

      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 261 MOS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131110176

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 261 MOS является самым мощным представителем этой серии. Ток сварки такого аппарата достигает 250 А, что расширяет область его применения (сварка ответственных толстостенных заготовок). Инвертор используется в различных ремонтных службах (автосервис), строительстве и коммунальных хозяйствах.

        Преимущества

        • Эффективная защита от перегрева
        • Устойчивая работа при небольших перепадах напряжения
        • Широкий диапазон диаметра электрода
        • Металлический корпус защищает инвертор от механических повреждений
        • Корпус аппарата имеет опорные ножки для устойчивого размещения и дополнительной изоляции