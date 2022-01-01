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Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
    Арт. X131102300
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)

      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102300

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат серии EASY ARC 160 (Z213) — это сварочный инвертор для бытового использования. Аппарат работает от однофазной сети и предназначены для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки покрытым штучным электродом диаметром до 4 мм, а также аргонодуговой сварки (TIG).

        Преимущества

        • Работа при напряжении сети от 185 В
        • Функции Hot start и Antistick
        • Cварка TIG
        • Низкий уровень шума
        • Низкое потребление электроэнергии
        • Высокая стабильность горения дуги