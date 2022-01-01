Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)
Арт. X131102300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный аппарат серии EASY ARC 160 (Z213) — это сварочный инвертор для бытового использования. Аппарат работает от однофазной сети и предназначены для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки покрытым штучным электродом диаметром до 4 мм, а также аргонодуговой сварки (TIG).
Преимущества
- Работа при напряжении сети от 185 В
- Функции Hot start и Antistick
- Cварка TIG
- Низкий уровень шума
- Низкое потребление электроэнергии
- Высокая стабильность горения дуги