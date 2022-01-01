Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213)

Преимущества

Работа при напряжении сети от 185 В

Функции Hot start и Antistick

Cварка TIG

Низкий уровень шума

Низкое потребление электроэнергии

Высокая стабильность горения дуги

Сварочный аппарат серии EASY ARC 160 (Z213) — это сварочный инвертор для бытового использования. Аппарат работает от однофазной сети и предназначены для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки покрытым штучным электродом диаметром до 4 мм, а также аргонодуговой сварки (TIG).