Измельчитель ветвей Iroko 60S

Преимущества

Технологичность, производительность и долговечность эксплуатации

В конструкции двигателя использована наиболее совершенная система верхнего расположения распределительного вала (OHC). Клапанный механизм конструкции ОНС содержит на 33 процента меньше движущихся деталей, благодаря чему существенно снижается уровень механических шумов. Система ОНС и полусферическая камера сгорания обеспечивают двигатели Subaru высокой степенью сжатия, что дает более высокую мощность, повышенную производительность и низкий расход топлива при оптимальной эффективности его сгорания

Система измельчения Chipper Twin. Запатентованная система измельчения Chipper Twin включает в себя диск с двойной режущей кромкой и перерабатывает ветки диаметром до 50 мм. Режущий диск имеет два ножа, что дает более качественное измельчение

Широкий загрузочный бункер. На измельчителях Caiman установлены широкие загрузочные бункеры с удобной транспортировочной рукояткой, которые облегчают подачу ветвей для измельчения. Для компактного хранения бункеры легко демонтируются благодаря быстросъемным креплениям

Улучшенная система выброса. Модифицированная система выброса имеет новый тип крыльчаток, благодаря которым уменьшается засорение камеры измельчения, увеличивается скорость выброса. Высокое расположение разгрузочного желоба позволяет выгружать измельченный материал в прицеп, тележку или ящик. Это помогает избежать дополнительной работы по очистке рабочей зоны

Двойная система безопасности. Измельчители Caiman оснащены эффективной системой безопасности, состоящей из активной и пассивной систем. Активная система безопасности отключает двигатель, если открыт люк машины, через который извлекается застрявший материал. Пассивная система безопасности загрузочного бункера не позволяет руке оператора касаться ножей измельчителя

Низкий уровень шума. Дает возможность использовать измельчитель в непосредственной близости от жилых домов

Прочная стальная конструкция. Все измельчители Caiman имеют прочный металлический корпус и раму, что значительно увеличивает надежность и срок эксплуатации техники

Удобство использования. Все измельчители Caiman отличаются удобной транспортировкой: конструкция машины оснащена двумя колесами, для ее передвижения достаточно взять за ручку и катить инструмент в нужном направлении. Для удобства пользования загрузочный бункер оборудован быстросъемными креплениями

Измельчитель садовый бензиновый, рабочий орган дисковая фреза с двумя ножами и дробильный нож, измельчение веток до 50 мм, производительность 4 куб.м/час, желоб выброса с регулируемым отражателем, 4-тактный бензиновый двигатель Robin Subaru EP 17 OHC объемом 169 куб.см и мощностью 5 л.с., топливный бак 3,4 л, емкость картера 0,6 л, вес 64 кг, подставка на колесах. Измельчитель веток садовый бензиновый CAIMAN Devor X60S предназначен для измельчения древесных материалов диаметром до 50 мм с целью последующего использования полученной щепы для компостирования. Позволяет утилизировать отходы: он дробит и измельчает остатки растений, листвы, ветки кустарника и деревьев. Щепки, полученные в результате дробления, могут быть использованы как материал для приготовления компоста. Вы сможете использовать измельченный органический мусор с пользой для почвы, применив его в виде экологически чистого удобрения или мульчи, защищающей почву от пересыхания и сорняков.