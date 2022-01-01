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Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658
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Кабели
Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658
Кабели
Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658
Арт. X1692531
Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658
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Нет в наличии
Арт. X1692531
Характеристики
Длина, м
50
Форма кабеля
круглый
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Нет в наличии
Описание
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Описание
Используются для соединения к электросети на переменное напряжение 450-750 В при частоте до 400 Гц водопогружаемых электроустановок, которые долгое время находятся под воздействием артезианских вод.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы