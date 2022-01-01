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Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658
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Кабели
    Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658
    Арт. X1692531

      Кабель КВВ-П 4х2,5 50 м /000658

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692531

      Характеристики

      Длина, м
      		50
      Форма кабеля
      		круглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы