Преимущества

Экономия сил и времени при поливе

Электронный таймер "Жук" - автоматическое управление подачей воды

Установка продолжительности полива от 1 минуты до 2 часов (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 минут)

Программируемый интервал повторения полива, часов: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 168 (т.е. интервал полива от 1 часа до 7 суток)

Быстросъёмное подключение шланга с помощью адаптера под коннектор

Фильтр тонкой очистки воды - от засорения капельниц

Штуцер присоединения к ёмкости в комплекте

Капельницы в капельном поливе "Жук" имеют синусоидальную форму, что исключает засор её канала

Материал: полиэтилен, пластик

Шило в комплекте для монтажа капельниц к магистральному шлангу

Уголки и тройники большие - надежное соединение и предотвращение заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов

Шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов

Заглушки и краны дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливаться, другая отключена)

Прижимы для магистрального шланга, которые крепят систему к почве, предотвращают смещение шланга во время эксплуатации

Удобство и простота в процессе эксплуатации

Комплект содержит все самое необходимое и полностью готов к использованию

Легкость сборки

Система капельного полива Жук 12327 - набор для направленного полива растений на площади 18 кв.м. Его использование позволит повысить урожайность растений, обеспечит удобство в уходе за садом и огородом. Присоединяется к резервуару с водой, установленному на высоте 1-2 метра от поверхности земли. Электронный таймер служит для установки частоты и необходимого времени полива.