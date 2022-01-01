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Система капельного полива Жук 12327
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Шланги для капельного полива
    Система капельного полива Жук 12327
    Арт. О00000028425
    Система капельного полива Жук 12327
    Система капельного полива Жук 12327
    Система капельного полива Жук 12327
    Система капельного полива Жук 12327
    Система капельного полива Жук 12327
    Система капельного полива Жук 12327
    Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327
      Система капельного полива Жук 12327

      Система капельного полива Жук 12327

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028425

      Характеристики

      Производитель
      		Жук
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Система капельного полива Жук 12327 - набор для направленного полива растений на площади 18 кв.м. Его использование позволит повысить урожайность растений, обеспечит удобство в уходе за садом и огородом. Присоединяется к резервуару с водой, установленному на высоте 1-2 метра от поверхности земли. Электронный таймер служит для установки частоты и необходимого времени полива.

        Преимущества

        • Экономия сил и времени при поливе
        • Электронный таймер "Жук" - автоматическое управление подачей воды
        • Установка продолжительности полива от 1 минуты до 2 часов (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 минут)
        • Программируемый интервал повторения полива, часов: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 168 (т.е. интервал полива от 1 часа до 7 суток)
        • Быстросъёмное подключение шланга с помощью адаптера под коннектор
        • Фильтр тонкой очистки воды - от засорения капельниц
        • Штуцер присоединения к ёмкости в комплекте
        • Капельницы в капельном поливе "Жук" имеют синусоидальную форму, что исключает засор её канала
        • Материал: полиэтилен, пластик
        • Шило в комплекте для монтажа капельниц к магистральному шлангу
        • Уголки и тройники большие - надежное соединение и предотвращение заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов
        • Шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов
        • Заглушки и краны дают возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливаться, другая отключена)
        • Прижимы для магистрального шланга, которые крепят систему к почве, предотвращают смещение шланга во время эксплуатации
        • Удобство и простота в процессе эксплуатации
        • Комплект содержит все самое необходимое и полностью готов к использованию
        • Легкость сборки