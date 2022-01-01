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Коаксиальный дымоход NAVIEN BCSA0494, 80 мм, 0,5 м
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Коаксиальный дымоход
    Коаксиальный дымоход NAVIEN BCSA0494, 80 мм, 0,5 м
    Арт. X13050481
    Коаксиальный дымоход NAVIEN BCSA0494, 80 мм, 0,5 м

      Коаксиальный дымоход NAVIEN BCSA0494, 80 мм, 0,5 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13050481

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Цвет
      		белый
      Сечение
      		круг
      Форма
      		круглая
      Тип оборудования
      		комплект коаксиальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель трубы Navien BCSA 0494 предназначен для традиционных газовых котлов отопления Navien. Применяется для установки раздельной системы дымохода. Он служит удлинителем дымохода, по которому происходит забор воздуха в котел и отвод продуктов сгорания. Возможно обрезание элемента с помощью пиления со стороны, противоположной соединению с дымоходом.