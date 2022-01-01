Коаксиальный дымоход NAVIEN BCSA0494, 80 мм, 0,5 м
Арт. X13050481
Характеристики
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Производитель
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Цвет
|белый
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Сечение
|круг
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Форма
|круглая
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Тип оборудования
|комплект коаксиальный
- Удлинитель трубы Navien BCSA 0494 предназначен для традиционных газовых котлов отопления Navien. Применяется для установки раздельной системы дымохода. Он служит удлинителем дымохода, по которому происходит забор воздуха в котел и отвод продуктов сгорания. Возможно обрезание элемента с помощью пиления со стороны, противоположной соединению с дымоходом.