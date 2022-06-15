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Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
5.0
1
6 790 ₽
Конвекторы
    Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
    Арт. О00000006705
    5.0
    1
    Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
    Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
    Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
    Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
      Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
      Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
      Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
      Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W

      Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W

      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Atlantic
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		613х114х461
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электроконвектор ATLANTIC F129 – это новое поколение электрических конвекторов с цифровым управлением, LCD дисплеем и разработанных по инновационной технологии HD. Это инновационная разработка, которая позволяет объединить в одном приборе свойства конвектора и тепловой панели. Тепло от такого конвектор распределяется в помещении одновременно путем теплового излучения и естественной конвекции. ATLANTIC F129 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

        Преимущества

        • Технология HD – высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
        • Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
        • Режимы работы: «Ручной» - позволяет настроить температуру от 7 до 30 °С, «Программирование» - дает возможность запрограммировать работу конвектора в температурных режимах Comfort (7-30 °C) и ECO (0-19 °C) на каждый день недели
        • Электронный термостат высокой точности – экономия до 25% электроэнергии
        • Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
        • Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
        • Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
        • В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн