Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W

Преимущества

Технология HD – высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели

Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный

Режимы работы: «Ручной» - позволяет настроить температуру от 7 до 30 °С, «Программирование» - дает возможность запрограммировать работу конвектора в температурных режимах Comfort (7-30 °C) и ECO (0-19 °C) на каждый день недели

Электронный термостат высокой точности – экономия до 25% электроэнергии

Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С

Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении

Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)

В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн

Электроконвектор ATLANTIC F129 – это новое поколение электрических конвекторов с цифровым управлением, LCD дисплеем и разработанных по инновационной технологии HD. Это инновационная разработка, которая позволяет объединить в одном приборе свойства конвектора и тепловой панели. Тепло от такого конвектор распределяется в помещении одновременно путем теплового излучения и естественной конвекции. ATLANTIC F129 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.