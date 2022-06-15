Электрический конвектор Atlantic F129 Design 1500W
Арт. О00000006705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|613х114х461
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электроконвектор ATLANTIC F129 – это новое поколение электрических конвекторов с цифровым управлением, LCD дисплеем и разработанных по инновационной технологии HD. Это инновационная разработка, которая позволяет объединить в одном приборе свойства конвектора и тепловой панели. Тепло от такого конвектор распределяется в помещении одновременно путем теплового излучения и естественной конвекции. ATLANTIC F129 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.
Преимущества
- Технология HD – высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
- Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
- Режимы работы: «Ручной» - позволяет настроить температуру от 7 до 30 °С, «Программирование» - дает возможность запрограммировать работу конвектора в температурных режимах Comfort (7-30 °C) и ECO (0-19 °C) на каждый день недели
- Электронный термостат высокой точности – экономия до 25% электроэнергии
- Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
- Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
- Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
- В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн