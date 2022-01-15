Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)
Арт. X400112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел ЭВАН ЭПО 6 мощностью 6 кВт подходит для отопления небольших объектов, частных домиков, дач площадью не более 60 м2 и высотой потолков 2,7 м. Один из самых бюджетных в своей линейке ЭВАН и принадлежит к классу «Стандарт-Эконом». Доступная цена обусловливается отсутствием внешнего корпуса, поэтому котел и пульт управления разделены. Узкий корпус позволяет экономить пространство. Прибор может дополняться наружным термостатом для регулировки нагрева воздуха в помещении. Может применяться как основной или резервный источник тепла, подходит для постоянного использования. Монтируется на стену на высоте 1,4 – 1,7 м от пола строго вертикально.
Преимущества
- ТЭНы из прочной нержавеющей стали, продлевающей срок использования прибора
- Встроенный термостат регулирует температуру в диапазоне от +30 до +85 градусов
- Защита от перегрева (наличие самовозвратного термовыключателя)
- Легкий вес 7 кг
- Компактность (габариты котла без учета пульта 500х200х160 мм)