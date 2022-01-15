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Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)
5.0
1
13 199 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)
    Арт. X400112
    5.0
    1
    Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)
    Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)

      Электрический котел Эван ЭПО-6 (220 В)

      13 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X400112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      13 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический котел ЭВАН ЭПО 6 мощностью 6 кВт подходит для отопления небольших объектов, частных домиков, дач площадью не более 60 м2 и высотой потолков 2,7 м. Один из самых бюджетных в своей линейке ЭВАН и принадлежит к классу «Стандарт-Эконом». Доступная цена обусловливается отсутствием внешнего корпуса, поэтому котел и пульт управления разделены. Узкий корпус позволяет экономить пространство. Прибор может дополняться наружным термостатом для регулировки нагрева воздуха в помещении. Может применяться как основной или резервный источник тепла, подходит для постоянного использования. Монтируется на стену на высоте 1,4 – 1,7 м от пола строго вертикально.

        Преимущества

        • ТЭНы из прочной нержавеющей стали, продлевающей срок использования прибора
        • Встроенный термостат регулирует температуру в диапазоне от +30 до +85 градусов
        • Защита от перегрева (наличие самовозвратного термовыключателя)
        • Легкий вес 7 кг
        • Компактность (габариты котла без учета пульта 500х200х160 мм)