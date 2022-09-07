Котел твердотопливный Бобер 30DLO

Твердотопливный котел Protherm Бобёр 30DLO изготовлен из высокопрочных материалов, устойчивых к высокой температуре. Данной модели необходимо отдельное место для установки. Размещать котел можно как в доме, так и в производственном помещении. Предусмотрен датчик воды и механический регулятор мощности разогрева. Пластиковые ручки изготовлены из качественного материала, который не нагревается при работе устройства. Теплообменник, изготовленный из чугуна, повышает эффективность и надежность работы котла. Агрегат оснащен охладительным контуром для защиты от перегрева теплоносителя.

Преимущества