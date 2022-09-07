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Котел твердотопливный Бобер 30DLO
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Котел твердотопливный Бобер 30DLO
    Арт. X400122160
    5.0
    1
    Котел твердотопливный Бобер 30DLO

    Котел твердотопливный Бобер 30DLO

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X400122160
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Protherm
    Пиролизный
    		Нет
    Горелка
    		нет
    Тип камеры сгорания
    		открытая
    Габариты, мм
    		935x440x740
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Твердотопливный котел Protherm Бобёр 30DLO изготовлен из высокопрочных материалов, устойчивых к высокой температуре. Данной модели необходимо отдельное место для установки. Размещать котел можно как в доме, так и в производственном помещении. Предусмотрен датчик воды и механический регулятор мощности разогрева. Пластиковые ручки изготовлены из качественного материала, который не нагревается при работе устройства. Теплообменник, изготовленный из чугуна, повышает эффективность и надежность работы котла. Агрегат оснащен охладительным контуром для защиты от перегрева теплоносителя.

      Преимущества

      • Открытая камера сгорания
      • Возможность работы только на твердых видах топлива
      • КПД свыше 90%
      • Управление мощностью котла осуществляется при помощи регулировки подачи воздуха
      • Диаметр загружаемого полена до 18 см
      • Поставка котла в собранном виде
      • Возможность замены средних чугунных секций
      • Простота установки, ухода и обслуживания
      • Гарантия завода производителя 2 года