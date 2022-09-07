Котел твердотопливный Бобер 30DLO
Арт. X400122160
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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Габариты, мм
|935x440x740
- Твердотопливный котел Protherm Бобёр 30DLO изготовлен из высокопрочных материалов, устойчивых к высокой температуре. Данной модели необходимо отдельное место для установки. Размещать котел можно как в доме, так и в производственном помещении. Предусмотрен датчик воды и механический регулятор мощности разогрева. Пластиковые ручки изготовлены из качественного материала, который не нагревается при работе устройства. Теплообменник, изготовленный из чугуна, повышает эффективность и надежность работы котла. Агрегат оснащен охладительным контуром для защиты от перегрева теплоносителя.
Преимущества
- Открытая камера сгорания
- Возможность работы только на твердых видах топлива
- КПД свыше 90%
- Управление мощностью котла осуществляется при помощи регулировки подачи воздуха
- Диаметр загружаемого полена до 18 см
- Поставка котла в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года