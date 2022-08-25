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Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
    Арт. fubag_776
    5.0
    1
    Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
    Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
    Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
      Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
      Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
      Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP

      Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ширина распыления, мм
      		280
      Мин. ширина распыления, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель FUBAG S1000/1.8 HP 110105 предназначен для проведения покрасочных работ. Бак краскопульта располагается снизу и способен вместить в себя 1 литр краски. Диаметр сопла данной модели составляет 1,8 мм, что говорит о его большой пропускной способности. Небольшой вес и простота пользования добавят удобства при работе данным краскораспылителем.

        Преимущества

        • Продолжительная работа. Краскораспылитель FUBAG S1000/1.8 HP 110105 имеет нижнее расположение бака объемом 1 литр
        • Удобное хранение. С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
        • Надежность. Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы
        • Небольшой вес
        • Высокое качество выполняемых работ