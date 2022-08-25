Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP

Преимущества

Продолжительная работа. Краскораспылитель FUBAG S1000/1.8 HP 110105 имеет нижнее расположение бака объемом 1 литр

Удобное хранение. С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить

Надежность. Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы

Небольшой вес

Высокое качество выполняемых работ

Краскораспылитель FUBAG S1000/1.8 HP 110105 предназначен для проведения покрасочных работ. Бак краскопульта располагается снизу и способен вместить в себя 1 литр краски. Диаметр сопла данной модели составляет 1,8 мм, что говорит о его большой пропускной способности. Небольшой вес и простота пользования добавят удобства при работе данным краскораспылителем.