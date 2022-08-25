Краскораспылитель Fubag Basic S1000/1.8 HP
Арт. fubag_776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ширина распыления, мм
|280
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Мин. ширина распыления, мм
|200
- Краскораспылитель FUBAG S1000/1.8 HP 110105 предназначен для проведения покрасочных работ. Бак краскопульта располагается снизу и способен вместить в себя 1 литр краски. Диаметр сопла данной модели составляет 1,8 мм, что говорит о его большой пропускной способности. Небольшой вес и простота пользования добавят удобства при работе данным краскораспылителем.
Преимущества
- Продолжительная работа. Краскораспылитель FUBAG S1000/1.8 HP 110105 имеет нижнее расположение бака объемом 1 литр
- Удобное хранение. С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
- Надежность. Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы
- Небольшой вес
- Высокое качество выполняемых работ